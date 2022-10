Doctor Who: sguardo ravvicinato al costume del Quattordicesimo Dottore!

Con l'addio di Jodie Whittaker nel finale dell'ultima stagione di Doctor Who e il trailer che ci anticipa la prossima, abbiamo scoperto che il Quattordicesimo Dottore non sarà affatto colui che ci aspettavamo. E per questo trionfale ritorno, i "nuovi" costumi si mostrano con uno sguardo ravvicinato dal Comic-Con di Londra.

Questa nuova tornata di Doctor Who si sta dimostrando all’insegna di grandi ritorni, anche se non nel modo in cui ci aspettavamo. Si parlava certamente del ritorno di David Tennant, ma il modo in cui si è verificato è stato un vero colpo di scena per Doctor Who. Torna anche la Donna Noble di Catherine Tate, ma a un certo punto si è vociferato addirittura di un revival dall’epoca di Matt Smith e Peter Capaldi. I nuovi episodi sono in arrivo e ora non resta che aspettare.

Vi avvertiamo però che quanto segue contiene spoiler sull’addio di Jodie Whittaker, anche se l’identità del Quattordicesimo Dottore è stata già anticipata dai nuovi trailer dei prossimi episodi. Pensavamo infatti che spettasse direttamente a Ncuti Gatwa prendere il testimone della Whittaker, con Tennant che avrebbe funto da sostegno con la sua vecchia identità di Decimo Dottore.

Ma dalla cabina del telefono, dopo la rigenerazione dal tredicesimo al quattordiscesimo, a uscirne è stato proprio David Tennant, che passerà poi le redini a Gatwa come quindicesimo. Troppa confusione? Ve la facciamo più semplice allora. E lo facciamo mostrandovi direttamente dal MCM Comic-Con di Londra i costumi che verranno indossati da Tennant e Tate nel corso degli episodi in arrivo. Abbiamo avuto un assaggio coi trailer, ma ora possiamo dare uno sguardo ravvicinato grazie al pst che trovate in calce all’articolo. Voi cosa ne pensate di questa svolta narrativa? Ditecelo nei commenti!