Doctor Who, un nuovo sguardo ai Sea Devils nelle nuove immagini del prossimo speciale!

Dopo l'episodio speciale di Doctor Who a Capodanno, "Eve of the Daleks" Jodie Whittaker si prepara a dire addio al ruolo del Tredicesimo Dottore con altri due special di Doctor Who, attesi nel corso del 2022.

Ed è proprio grazie alle nuove immagini di BBC sul prossimo episodio speciale che possiamo vedere un'anteprima del ritorno dei Diavoli del Mare, i villain già apparsi nella serie classica ma mai nella nuova versione voluta e creata dal produttore e sceneggiatore Russell T. Davies, che tornerà come showrunner di Doctor Who dal 2023, per celebrare i 60 anni della longeva serie britannica.

Dopo il primo teaser di Legend of the Sea Devils (è questo il titolo del prossimo special di Doctor Who), le nuove foto che potete vedere nel tweet a fine articolo ci mostrano nuove anticipazioni del secondo episodio speciale dei tre con i quali Jodie Whittaker dirà addio a Doctor Who. Il nuovo episodio speciale esordirà ufficialmente domenica 17 aprile in onda sulla BBC.

Stando alle informazioni rese note dalla BBC, in "Legend of the Sea Devils" vedremo il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) in viaggio verso la Cina del 19esimo secolo, in un piccolo villaggio della costa minacciato dalla regina dei pirati Madame Ching (Crystal Yu) e una mostruosa forza aliena che non sa di aver scatenato e che minaccerà il pianeta.

Si tratterà della penultima avventura di Jodie Whittaker nei panni del Dottore: l'ultimo episodio speciale arriverà nell'autunno del 2022, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della BBC.

E se Jodie Whittaker ha già rivelato di aver girato la scena della rigenerazione di Doctor Who, non sappiamo ancora chi interpreterà il ruolo nel prossimo futuro: nei giorni scorsi sono emersi rumour sulla possibilità che Hugh Grant fosse in trattativa per Doctor Who, voci rapidamente smentite dal diretto interessato.