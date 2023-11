Doctor Who, primo sguardo allo Speciale Natalizio 2023 di Disney+

Mentre i fan si preparano al debutto di Ncuti Gatwa come Nuovo Dottore, lo Speciale Natalizio di Doctor Who sarà il debutto ufficiale dell'attore e il passaggio di testimone con David Tennant, tra i Dottori più amati, tornato momentaneamente nel ruolo per lo speciale del 60esimo anniversario della serie sul Signore del Tempo.

Lo Speciale Natalizio dal titolo "The Church on Ruby Road” andrà in onda su Disney+ proprio il giorno di Natale (un'eccezione nell'universo di Doctor Who) e oltre il debutto di Gatwa, vedrà anche un'altra new entry nel cast. Nuovo dottore, nuova compagna: sarà Millie Gibson a interpretare il nuovo braccio destro del Dottore nei panni di Ruby Sunday come si evince dalle prime immagini ufficiali (che trovate in calce all'articolo) dello Speciale Natalizio di Doctor Who.

Proprio i profili ufficiali della serie TV ci forniscono un primo sguardo sul nuovo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa: un primo scatto lo cattura sullo sfondo innevato intento "a guardare al futuro" mentre in una seconda immagine conosciamo la sua nuova nuova compagna Ruby Sunday e possiamo già intuire che i due sono finiti nei guai (e legati a un tronco di legno). Lo Speciale di Natale darà il via alle danze per la nuova stagione di Doctor Who con il ritorno di Russell T Davies come showrunner e al suo debutto su Disney+ previsto per il 2024. Anche se potreste notare un cambiamento molto frustrante in Doctor Who!