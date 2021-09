Doctor Who, lo showrunner aveva anticipato i piani per la stagione 13? I dettagli

I fan di Doctor Who sono stati accolti con diversi aggiornamenti sulla serie nel corso del fine settimana, quando è stato annunciato che Russell T. Davies tornerà per lavorare alla serie in occasione del suo 60° anniversario. Davies aveva aiutato a rilanciare lo show nel 2005, implementando diversi elementi moderni.

Al momento è difficile stabilire cos'abbia davvero in mente Davies per la nuova stagione, soprattutto dopo l'uscita di scena da Doctor Who di Jodie Whittaker.

Tuttavia diversi appassionati sono andati a ripescare alcuni commenti dello showrunner risalenti all'inizio della anno a Radio Times, secondo i quali il franchise dovrebbe essere un universo condiviso, sotto una nuova luce.



"Ero nel mezzo della gestione di un impero" aveva dichiarato Davies riferendosi agli spin-off Torchwood e Le avventure di Sarah Jane "E mio Dio, l'ho fatto 10 anni in anticipo, vero? Ora dovrebbe esserci un canale Doctor Who. Guardi quegli annunci Disney, di tutti quegli show di Star Wars e Marvel e pensi, dovremmo essere qui ad annunciare Le avventure di Nyssa o Il ritorno di Donna Noble e bisognerebbe avere il Decimo e l'Undicesimo Dottore insieme in una decima parte, sinceramente. Tu ridi ma i fan di Star Trek hanno mai pensato che avrebbero avuto una serie di Captain Pike? Mai? Lo trovo folle! L'intero mondo della fantascienza è così creativo e facendo così i soldi penso che i sogni più sfrenati possano realizzarsi".

Al momento non esiste alcuna conferma che il ritorno di Russell T. Davies conduca ad un universo condiviso di Doctor Who ma la possibilità che possa accadere sicuramente entusiasmerà i fan di una delle serie più amate e longeve nella storia della televisione.