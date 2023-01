Doctor Who, lo showrunner sul budget: 'Non siamo ai livelli di Marvel e Star Wars'

Quando a scendere in campo è un colosso come Disney, il portafogli non può far altro che sorridere: Doctor Who è solo l'ultimo grande franchise ad aver beneficiato di quella che potremmo definire la 'cura Topolino', ma lo showrunner Russell T. Davies ha voluto invitare ancora una volta i fan a mantenere i piedi per terra.

Dopo aver già smentito le voci sul budget di 10 milioni a episodio per Doctor Who, Davies è infatti tornato a parlare della questione, confermando di aver potuto beneficiare di cifre decisamente più soddisfacenti, ma ammettendo di non poter fare paragoni con quelli che, in termini economici, potremmo definire i top player dell'azienda.

"Non è stata una mia idea, è stata la BBC a pensare di coinvolgere uno streamer perché investisse nello show, e io sono stato d'accordo. Non siamo al livello dei budget di Star Wars o di Marvel. Ma è meglio di com'era prima, assolutamente sì. Voglio dire, ogni piccolo pezzo di televisione costa milioni. Non ci è permesso di parlare del budget, e non siamo sui livelli di Star Wars o Star Trek, ma è più di quanto io abbia mai avuto a disposizione per lavorare" sono state le sue parole.

Cosa vi aspettate, alla luce di questo incremento dal punto di vista economico? Diteci la vostra nei commenti! Per rinfrescarvi la memoria, intanto, qui trovate l'ultimo trailer di Doctor Who.