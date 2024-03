Doctor Who, lo showrunner commenta l'accordo con Disney+: 'Era inevitabile'

Siamo vicini alla nuova stagione di Doctor Who, e lo showrunner della serie è tornato a commentare l’accordo di distribuzione stipulato con Disney.

Come ben sappiamo, la serie è sempre stata prodotta e distribuita dalla BBC, la storica emittente britannica. Per la distribuzione della nuova stagione le cose sono cambiate, con Disney, che attraverso la piattaforma Disney+, si è aggiudicata i diritti di trasmissione di Doctor Who. Queste le parole di Russel T.Davies al They Like to Watch podcast.

“La BBC è indubbiamente in via di estinzione. Ho già detto in alcune interviste che penso che Doctor Who dovrà diventare un co-pro, non c'è modo che la BBC lo finanzi. Bisogna anche guardare a lungo termine alla fine della BBC, che in qualche modo, sicuramente, sta per arrivare in una forma o nell'altra. Cosa farà Doctor Who allora? Bisogna prepararsi a questo.”

La polemica nasce nonostante Davies sia stato un grande supporter della BBC nel corso degli anni, ma lo scrittore ha spesso criticato la gestione del governo riguardante il budget dell’emittente. in Italia Doctor Who uscirà a partire dall’una del mattino di sabato 11 maggio e nei panni del nuovo dottore ci sarà Ncuti Gatwa. Qui potrete trovare l’ultimo trailer di Doctor Who.

