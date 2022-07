Doctor Who, ci sarà un cameo di Ryan Gosling? Risponde lo showrunner

L'autore e showrunner di Doctor Who, Russell T. Davies, ha posto fine a settimane di speculazioni sulla possibilità che Ryan Gosling facesse un'apparizione nella stagione 14 della leggendaria serie televisiva fantascientifica. Secondo DigitalSpy, Davies ha risposto a queste voci durante un'intervista a The One Show.

Davies ha spiegato che ci sarebbe stato molto più clamore, se davvero Ryan Gosling avesse dovuto apparire in un cameo in Doctor Who.



"Lascia che te lo dica, Jermaine [Jenas, il conduttore], sei un uomo bellissimo ma se Ryan Gosling fosse in Doctor Who non sarei seduto qui. Sarei stato a Cardiff, io con Ryan, a bere qualcosa" ha confessato lo showrunner.



Le voci sono iniziate quando Gosling è apparso in pubblico indossando una t-shirt con il nuovo Dottore Ncuti Gatwa; diversi appassionati hanno interpretato quel look come un indizio sulla partecipazione della star di La La Land nella serie con un cameo.



Russell T. Davies ha chiarito che Ncuti Gatwa reciterà in Barbie al fianco di Gosling ed ecco spiegato il motivo del look dell'attore canadese sul set del film di Greta Gerwig.

Online trovate anche la prima immagine di Ryan Gosling nel ruolo di Ken, storico partner di Barbie (Margot Robbie).

Il film della regista di Piccole donne uscirà nelle sale cinematografiche nel corso dell'estate 2023 ma nel frattempo sono già circolate diverse foto e video delle riprese sul set.