Doctor Who: spiegazione delle origini razziste del villain di Neil Patrick Harris

Nello speciale di Doctor Who The Giggle, ha fatto il suo debutto nella serie la star di How I Met Your Mother e Una serie di sfortunati eventi, Neil Patrick Harris, nel terrificante e inquietante ruolo del Giocattolaio. Un nuova versione pronta a sfidare David Tennant, appena tornato nel ruolo del Dottore.

Nel dietro le quinte dell'ultima puntata speciale di Doctor Who, in cui ha risaltato l'assenza di Matt Smith, lo showrunner Russell T. Davis ha approfondito gli elementi razzisti legati al Giocattolaio di Neil Patrick Harris che risalgono al debutto del personaggio nel 1966.



Davis ha dichiarato di essere consapevole della storia di razzismo che circola intorno al Giocattolaio, conosciuto in passato come 'Celestial Toymaker'. L'appellativo 'celestial' è stato in realtà rimosso perché è noto per essere un riferimento dispregiativo nei confronti di una persona di origine cinese:"Si dice, e lo capisco, che ci fosse una storia di razzismo con il Giocattolaio originale, il Celestial Toymaker, che includeva 'celestial'... E non lo sapevo, ma 'celestial' può significare di origine cinese, in modo dispregiativo".



Il razzismo intorno al personaggio era alimentato anche dall'abbigliamento 'mandarino cinese' affibbiato al Giocattolaio, nonostante fosse bianco. Davis ha confessato di non sapere quanta consapevolezza o inconsapevolezza ci fosse intorno a questa rappresentazione:"[Celestial] significa anche 'dal cielo'. Ma può anche significare cinese, e in un certo senso imperiale, in un modo tipico dell'impero britannico. C'è molto dibattito sul perché il Giocattolaio originale, che era un uomo bianco, si vestisse da mandarino cinese. Perché? E non è colpa dell'attore. Non sto affatto incolpando l'attore. Lui era solo... Non so quanto di questo fosse inconscio all'epoca".



Brandon T. Davis ha sottolineato di aver inserito le azioni razziste del Giocattolaio tra le 'cose terribili' messe in atto nell'episodio dal personaggio:"E questo è parte del motivo per cui l'abbiamo riportato. È un villain, ovviamente farà cose terribili, e questa è una di esse".

Non perdetevi Neil Patrick Harris nel trailer dello speciale di Doctor Who nel ruolo del Giocattolaio.