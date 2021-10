Doctor Who, spunta una vecchia sceneggiatura del 2005: prenderà forma?

Mentre come sappiamo il 2022 segnerà il ritorno dello sceneggiatore Russell T Davies in Doctor Who, una vecchia sceneggiatura è stata portata alla luce da Mark Gatiss, e potrebbe finalmente essere realizzata. Si tratta di un episodio intitolato Flatland, in cui compaiono Peri Brown e il Quinto o il Sesto Dottore.

Gatiss ha lavorato al fianco di Davies nel revival di Doctor Who del 2005, e ha condiviso per la prima volta un assaggio dello script la scorsa estate. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, la pagina Twitter Big Finish ha promesso ai suo follower che, se la notizia raggiungerà i 1000 retweet, si potrà "parlare col boss" per realizzare una nuova avventura audio tratta dalla sceneggiatura.

Proseguono, intanto, le ultime riprese della stagione 13 di Doctor Who, e Jodie Whittaker non riesce a dire addio al suo personaggio. In ogni caso, Flatland non sarebbe la prima sceneggiatura "perduta" dello show a cui Big Finish riuscirebbe a dare vita: è stato già confermato, infatti, che Mind of the Hodiac, scritta da Russell T Davies, diventerà una produzione audio in due parti, in uscita nel 2022.

"Nelle profondità dello spazio, il misterioso Hodiac sta manipolando la Borsa Galattica per raccogliere fondi" recita la sinossi di quest'ultima storia. "Il suo obiettivo? Assumere mercenari per una missione mortale tra le stelle."