Doctor Who, la stagione 13 sarà diversa dal solito e... Ha un titolo! Guardate il teaser

Mentre i fan di Doctor Who si preparano a salutare Jodie Whittaker, la tredicesima stagione della serie deve ancora debuttare sugli schermi. E ora non solo sappiamo quando avverrà, ma abbiamo anche nuovi dettagli al riguardo grazie a quest'ultimo teaser e al poster ufficiale.

La tredicesima stagione di Doctor Who arriverà più presto di quanto potessimo pensare: i canali social ufficiali di BBC hanno infatti comunicato che Doctor Who: Flux debutterà il 31 ottobre.

Un attimo, ma... Che cos'è Doctor Who; Flux?

A quanto pare le nuove avventure del Dottore avranno un titolo, un po' come accadde ai tempi con Torchwood: Children of Earth (la terza stagione dello spin-off di Doctor Who, Torchwood).

Stando alle dichiarazione di qualche mese fa di Chris Chibnall, la stagione 13 di Doctor Who sarà più breve e seguirà un'unica, grande storia: "Con la pandemia di mezzo, c'erano due direzioni che potevamo prendere... La prima era realizzare tanti mini-episodi in una sola stanza senza mostri. La seconda era rischiare tutto e realizzare la più grande storia che abbiamo mai fatto, andare in posti diversi, avere tantissimi personaggi e mostri e far sì che fosse tutto parte di un progetto più grande. E credo sia decisamente la cosa pi ambiziosa che abbiamo mai fatto".

Al momento non sappiamo se ogni episodio della nuova stagione avrà un suo titolo, o se verranno denominati con diciture del tipo "Parte 1", "Parte 2" ecc., ma staremo a vedere.

Il teaser che trovate anche in calce alla notizia, tuttavia, ci anticipa che, mentre non abbiamo idea a cosa possa riferirsi nello specifico questo "Flux", questo "sta arrivando, e si porterà dietro i Sontaran, gli Angeli Piangenti, delle creature note come Ravager e nemici da tutto l'universo".

"Questa è la battaglia della nostra vita" conclude il Dottore.

Vedremo dunque il 31 ottobre come si presenterà Doctor Who 13.