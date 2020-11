Doctor Who, Steven Moffat condivide lo script originale (e un po' differente) di 'Blink'

Ricordate quando Carey Mulligan era Sally Sparrow in preda agli Angeli Piangenti in Doctor Who? Steven Moffat ha da poco condiviso lo script originale dell'episodio "Blink", nel quale si possono notare alcune differenze dalla versione andata poi in onda in tv.

Uno degli episodi più popolari non solo della run di David Tennant come Decimo Dottore, ma della nuova serie di Doctor Who in generale, "Blink" (il decimo episodio della terza stagione) continua a terrorizzare a pieno diritto migliaia di spettatori ancora oggi.

Ma sapevate che inizialmente doveva aveva tutt'altro titolo, che non conteneva nemmeno la parola blink (come anche il resto dello script)?

Si sarebbe infatti dovuto intitolare Sally Sparrow and The Weeping Angel, e come osserva Moffat "Il vero titolo non era ancora arrivato, e così nessuno esclama 'Don't blink!'. Davvero strano, a pensarci adesso".

Poi per fortuna "Quando ho cambiato il titolo, è styato Russell T. Davies a suggerire che inserissimo la parola 'blink' a ripetizione, come uno di quei vecchi trailer. E come sapete, presto sempre molta attenzione alle note, e che nota brillante fu questa!".

Ma non era solo titolo ad essere leggermente diverso...

"Odiavo la scena finale originale così tanto che, il mattino dopo che l'avevo inviata tramite mail, prima ancora che ricevessi i primi responsi, ne ho scritta di getto un'altra e l'ho subito mandata. Nessuno ha visto la versione originale da allora, e anche all'epoca la videro in pochi. Storia dimenticata, suppongo. La strada mai intrapresa" scrive ancora Steven Moffat.

Un altro particolare che è stato poi cambiato in corso d'opera riguarda sempre il finale, che invece di far pensare a un futuro felice per Sally (Mulligan) e Larry (Finlay Robertson), avrebbe possibilmente visto Sally trovare altrove la propria felicità... Forse con un'altra donna?

Stando a quanto riportato anche da DigitalSpy, nella conclusione alternativa il Dottore rendeva partecipe Sally del fatto che un giorno l'avrebbe rivista a un matrimonio, e che il suo cognome sarebbe stato Nightingale. Ma mentre lo spettatore poteva a quel punto presumere che si trattasse di Larry, si vedeva poi Sally chiedere proprio a Larry se avesse altri parenti con quel cognome, al che lui rispondeva di avere una zia con lo stesso nome.

"Ah, Russell ha sempre gradito particolarmente quel finale, perché, a parole sue 'Era più gay'" aveva commentato sempre Moffat.

Chissà se sarebbe poi andata davvero così... Intanto, a questo link potete vedere lo script di Blink.