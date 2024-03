Doctor Who, Steven Moffat tornerà al lavoro sulla serie per lo Speciale Natalizio 2024?

A distanza di più di sei anni, Steven Moffat potrebbe tornare a lavorare al nuovo corso di Doctor Who. Secondo le ultime indiscrezioni Moffat starebbe pianificando di tornare per lo Speciale Natalizio 2024. A dare la notizia è stata Radio Times, dopo che la produttrice Alison Sterling ha dichiarato di averci lavorato.

Aggiornando il proprio curriculum con quest'ultimo lavoro, è stato svelato che Alex Pillai era indicato come regista con Moffat alla sceneggiatura ma entrambi i nomi sono stati successivamente rimossi.

Al momento BBC non ha commentato la notizia ma bisogna ricordare che Russell T. Davies nel 2022 aveva annunciato di essere al lavoro sullo Speciale Natalizio non per il 2022 e il 2023 ma per il 2024:"Per la prima volta sto scrivendo uno speciale di Natale... a Natale!". Le cose nel frattempo potrebbero essere cambiate.

Steven Moffat aveva nicchiato sull'argomento:"La verità è che se dico qualcosa di negativo su Doctor Who si diffonde ovunque, tipo boom, giusto? Non porta esattamente gioia al mondo che io dica semplicemente qualcosa di negativo su Doctor Who. Il fatto è che va bene anche senza di me. Abbiamo Russell lì. Abbiamo un gruppo di nuovi sceneggiatori. Abbiamo Ncuti [Gatwa]. Va tutto bene" disse l'autore. Su Everyeye trovate le nuove foto dal set di Doctor Who.

Nel frattempo, vi terremo aggiornati sull'argomento ma ciò che al momento è certo è che lo Speciale Natalizio 2024 vedrà Ncuti Gatwa come Quindicesimo Dottore e Nicola Coughlan di Bridgerton come guest star. Anche una star di Tenebre e Ossa sarà nel cast di Doctor Who, serie targata Netflix.



Doctor Who è la serie tv d'azione e avventura più longeva al mondo, in grado di estendersi su 60 anni di produzione e oltre 100 riconoscimenti, con una fanbase da 9,6 milioni di fan.

