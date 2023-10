Doctor Who: finalmente svelata la data d'uscita dello speciale del 60esimo anniversario

Prima del debutto di Ncuti Gatwa come nuovo Dottore, arriveranno su BBC e per la prima volta in streaming su Disney+ i tre special per il 60esimo anniversario di Doctor Who, che vedranno protagonista David Tennant di ritorno nello show ma stavolta nei panni della 14esima reincarnazione del Dottore. Ecco le date d'uscita ufficiali degli episodi.

Disney+, che per la prima volta distribuirà gli episodi dello show dopo l'accordo raggiunto con BBC, ha finalmente svelato le date di uscita degli speciali del 60° anniversario di Doctor Who. Secondo quanto annunciato dalla piattaforma, il primo episodio dello special del 60° anniversario di Doctor Who, "The Star Beast", sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 25 novembre.

Nel suo post, Disney+ ha richiamato l'attenzione sul fatto che questa sarà la prima volta che la Disney ospiterà il popolare show della BBC, scrivendo: "Dopo 60 anni, il TARDIS atterra su #DisneyPlus!". Insieme all'annuncio, Disney ha ripubblicato il trailer degli episodi di Doctor Who.

Il secondo episodio, "Wild Blue Yonder", sarà distribuito su Disney+ il 2 dicembre mentre il terzo e ultimo episodio, "The Giggle", uscirà il 9 dicembre.

L'annuncio delle date di Doctor Who arriva dopo mesi di attesa per gli speciali del 60° anniversario. Da tempo si sapeva questi episodi sarebbero usciti nel novembre 2023. Anche se gli spettatori dovranno aspettare fino a quasi la fine del mese per i nuovi episodi con David Tennant, ora sanno quando potranno rivedere il Signore del Tempo.

Sebbene la data di uscita sia una grande rivelazione, molte cose rimangono tenute segrete. Mentre i ritorni di Catherine Tate e Tennant sono stati confermati, i tre episodi in arrivo non hanno ancora una sinossi ufficiale. Disney e BBC hanno offerto alcune anticipazioni, tra cui la nuova sigla di Doctor Who e una strana immagine di Tennant che fluttua, ma non hanno ancora confermato alcun dettaglio ufficiale sulle varie trame.

I tre episodi speciali per il 60esimo anniversario della serie saranno seguiti, prossimamente nel 2024, dalla Stagione 14 di Doctor Who con Ncuti Gatwa protagonista.