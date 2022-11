Doctor Who, svelata la durata dello Speciale 60th Anniversary: sarà lungo!

Gli ultimissimi episodi del Doctor Who hanno portato non poca confusione e non pochi scossoni in casa BBC. La nuova identità a sorpresa dopo Jodie Whittaker, il ruolo di Davide Tennant e quello (futuro) di Ncuti Gatwa, l'acquisto di Disney. Ma ora il 60esimo Anniversario è in arrivo e più lungo che mai.

Fuor di sensazionalismi e altre banalità, gli ultimi avvenimenti in casa Doctor Who sono stati davvero sorprendenti. Sia per quanto riguarda gli sviluppi su schermo che per quelli produttivi, nei dietro le quinte. C’è stato l’addio del Tredicesimo Dottore di Jodie Whittaker, ma fuori dalla cabina è uscito un Quattordicesimo che nessuno si sarebbe aspettato. Ormai è noto anche dai trailer infatti che David Tennant torna come Dottore e non come semplice supporto di Ncuti Gatwa, che invece sarà il Quindicesimo.

Questo secondo passaggio di consegne dovrebbe avvenire dopo i tre episodi speciali per il 60esimo Anniversario, quindi c’è ancora tempo e cose di cui occuparsi. Su tutto, la durata ancora sconosciuta (fino a qualche ora fa) di quegli episodi, che dovrà essere confermata ora che un’indiscrezione sembra averla rivelata. Secondo Doctor Who Magazine (tramite Digital Spy), i tre episodi dovrebbero durare un’ora ciascuno, per un totale di “tre ore spettacolari”.

Nel frattempo, per tornare al dietro le quinte, la Walt Disney Company ha affiliato l’ennesimo franchise, acquistando i diritti di distribuzione mondiale dello show e molto più di questo. Sembra infatti che, nonostante BBC manterrà l’ultima parola sulle decisioni creative, da ora spetterà a Disney la gran parte della filiera produttiva. E nuopvi rapporti sostengono che si stia già preparando a recendere Doctor Who un franchise Hollywoodiano – forse addirittura cinematografico – secondo il modello dei Marvel Studios e di Star Wars. Inutile dire che questa notizia non è piaciuta per niente ai fan di vecchia data.