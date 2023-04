Doctor Who, svelata una nuova immagine del 15° Dottore in stile anni '60

Manca sempre meno alla pubblicazione della serie BBC su Doctor Who - è attesa per il novembre 2023, - e nel frattempo ci viene offerta una nuova immagine che raffigura il 15° dottore e il suo Compagno in pieno stile anni '60.

Il Signore del Tempo, interpretato da Ncuti Gatwa, indossa un variopinto abito blu a strisce bianche, mentre Millie Gibson (il cui ruolo è ancora sconosciuto) opta per un più sobrio accostamento di bianco e nero. Altri dettagli sulla foto in questione e sulla trama sono ignoti: sappiamo soltanto che le riprese della serie sono già in corso.

La nuova tranche di episodi segnerà anche il ritorno di David Tennant, il quale onorerà il 60° anniversario della saga. Così ha dichiarato lo sceneggiatore Russell T. Davies: "Se pensavi che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock... be', sappi che ci sono ancora molte novità in arrivo. Adesso gli spettatori hanno a disposizione un anno per aprirsi in mille speculazioni, dopodiché si scatenerà l'inferno". Per approfondire l'argomento, ecco la letale missione con cui Doctor Who festeggia i 60 anni.

Le nuove puntate speciali, scritte da Russel T. Davies e in onda su BBC One (Regno Unito e Irlanda) e Disney Plus (tutto il resto del mondo), saranno tre in totale. Le riprese sono iniziate nel maggio 2022 nel London Borough of Camden, per poi concludersi nel luglio dello stesso anno. Per approfondire l'argomento, è interessante riscontrare il cambiamento di David Tennant di Doctor Who nel corso degli anni, sulla scia della celebrazione per il suo ritorno nel franchise.