Doctor Who, svelata nuova immagine celebrativa per il compleanno di David Tennant

Il 60°anniversario di Doctor Who è alle porte: per l'occasione BBC ha prodotto diversi episodi evento dedicati al celebre Signore del Tempo e una nuova immagine celebrativa per un compleanno molto speciale!

Dopo lo special Doctor Who: Doom's Day, ci sarà un'altra sorpresa per i fan di Doctor Who: il 2023 segna la 52esima candelina per David Tennant e l'account Twitter ufficiale ha annunciato che l'attore è pronto per tornare nei panni del Quattordicesimo Dottore! Nell'immagine, Tennant esce dalla Tardis nei suoi abiti più amati!

I tre eventi speciali per l'anniversario di Doctor Who saranno guidati principalmente da Tennant prima di passare il testimone a Ncuti Gatwa che sarà il Quindicesimo Dottore: ovviamente siamo ancora all'oscuro dei meccanismi di trama che azionerà Russell T. Davies per giustificare il ritorno di Tennant ma staremo a vedere!Il mandato di Tennant come Doctor Who è finito nel 2009 con l'episodio "The end of Time" quando si è rigenerato nel Decimo Dottore di Matt Smith. Malgrado siano passati anni e Dottori, Tennant è rimasto nel cuore dei fan come Dottore più amato.

Insieme al Quattordicesimo Dottore, tornerà anche Catherine Tate come Donna Noble nei tre speciali per il 60°anniversario di Doctor Who che saranno trasmessi nell'autunno 2023. La new entry nel cast, invece, è Neil Patrick Harris che sarà il nuovo villain: il trailer del 60°anniversario di Doctor Who è il più popolare del franchise.

E voi siete contenti del ritorno di David Tennant?