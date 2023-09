Doctor Who, svelato il clamoroso ruolo di Neil Patrick Harris

Siamo più che sicuri che una serie come Doctor Who non ha certamente bisogno di presentazioni. Uno spettacolo che potremmo dire aver fatto la storia del piccolo schermo, in corso ormai da oltre un decennio e che non smette mai di appassionare vecchie e nuove generazioni. Ecco quindi che la BBC ha deciso di rendere omaggio allo spettacolo.

Infatti, in attesa che la nuova stagione che vedrà Ncuti Gatwa come nuovo dottore, la BBC ha deciso di realizzare alcuni episodi speciali per festeggiare il sessant'esimo anniversario di Doctor Who.

Oltre al ritorno di David Tennant nei panni del quattordicesimo dottore però, ci saranno anche altre sorprese che faranno divertire ed emozionare gli appassionati della serie.

Di recente è stato infatti rivelato che nel cast per queste puntate speciali sarà presente anche Neil Patrick Harris, l'iconico Barney di How Met Your Mother.

L'account twitter ufficiale di Doctor Who ha infatti rilasciato una nuova immagine relativa all'attore, ed ha rivelato che interpreterà una versione alternativa del giocattolaio, portato già in scena in passato da Michael Gough.

Su Fandom possiamo trovare qualcosa di più sul personaggio. Viene descritto come un potente essere, in grado di intrappolare le persone in giochi all'apparenza infantili, dai quali dipende però la loro libertà.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra spiegazione del finale di Good Omens 2, altro show con David Tennant tra i protagonisti.