Doctor Who, svelato il titolo dell'episodio finale con Jodie Whittaker!

Il Doctor Who Centenary Special, l'ultimo episodio con Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore, ha finalmente un titolo come rivelato dal Doctor Who Magazine #582. L'evento che traghetterà la serie verso il nuovo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa sarà intitolato The Power of the Doctor.

I grandi appassionati di questo show avranno certamente notato un chiaro riferimento alla trilogia epilogo di Matt Smith nelle vesti dell'Undicesimo Dottore suddivisa in The Name of the Doctor, The Day of the Doctor e The Time of the Doctor.

"L'ultimo lungometraggio di Jodie contiene una miriade di sorprese e easter egg per il pubblico e i fan, non ultimo il ritorno di due dei personaggi più amati nella storia dello show", ha detto Chibnall sull'episodio. "Aiuteranno il Dottore a combattere su tre fronti diversi, contro i suoi nemici più letali: il Maestro, i Dalek e i Cybermen, in un'unica grande storia! Per il Centenario della BBC, celebreremo il passato, il presente e il futuro di Doctor Who, in un commiato elettrizzante, epico ed emozionante per il Tredicesimo Dottore".

Alcuni mesi fa è astato rilasciato il trailer del Doctor Who Centenary Special, la cui uscita è prevista il prossimo ottobre, sebbene non sia ancora stata definita una data ufficiale. Siete curiosi di vedere per l'ultima volta all'opera il Tredicesimo Dottore? Ditecelo nei commenti.