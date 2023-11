Doctor Who, svelato il titolo dello speciale natalizio!

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Doctor Who su Disney+, sono in arrivo altre novità che faranno felici tutti i fan del Dottore.Disney ha infatti appena rivelato nuove informazioni sullo speciale in uscita a Natale.

Ora sappiamo che lo show si chiamerà "The Church on Ruby Road" e avrà come protagonista la quattordicesima versione del Dottore interpretata da Ncuti Gatwa. Sara dunque il debutto ufficiale di questa nuova versione del personaggio, che sarà al centro della nuova serie di Doctor Who, in uscita l'anno prossimo su Disney+.

A viaggiare con il Dottore in questo nuovo speciale di Natale sarà Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson. Questo personaggio, citato già nel titolo della puntata, dovrebbe essere al centro della narrazione e spingerà l'iconico viaggiatore del tempo a dover "lavorare" anche a Natale.

Tuttavia, prima di questa nuova avventura, all'interno dell'universo del Dottor Who i fan potranno godere anche di un inatteso ritorno: quello di David Tennant. A più di dieci anni di distanza, l'amato attore tornerà nei panni del Doctor Who, anche se non sappiamo ancora la motivazione alla base di questo evento imprevisto. Ciò che sappiamo bene invece è che sarà solamente momentaneo. Nel 2024 è infatti atteso l'arrivo di Ncuti Gatwa, che diverrà a tutti gli effetti il nuovo Dottore nella nuova "prima stagione" di Doctor Who.

Sembra dunque che Disney prossimamente voglia impegnarsi per rivitalizzare questo decennale franchise facendo uscire nuove serie su Disney+, così come ha già fatto con Star Wars e Marvel. Vedremo dunque se anche questa operazione commerciale avrà un successo altrettanto grande.