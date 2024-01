Doctor Who, svelato il nuovo spin-off? BBC risponde agli haters anti-trans

Doctor Who avrà degli spin-off: parola di Russell T Davies! Eppure da qualche tempo non abbiamo più notizie di un'ulteriore espansione del franchise.. fino ad oggi con nuovi rumor che suggeriscono il prossimo protagonista di una nuova serie spin-off!

Sembrerà strano ai fan di Doctor Who, ma il prossimo spin-off - come riferito da ProductionList.com - sarà incentrato sui Diavoli Marini, mostri marini simili a rettili comparsi per la prima volta in un episodio del 1972 con il Terzo Dottore di Jon Pertwee: si tratta di creature biologicamente imparentante ai Siluriani, specie nativa del pianeta Terra e precedente la nascita dell'umanità.

A stupire i fan potrebbe essere proprio la scelta dei nuovi protagonisti dello spin-off in quanto l'ultima apparizione dei Diavoli Marini, nell'episodio La leggenda dei Diavoli Marini, speciale di Pasqua trasmesso nel 2022, non ha raccolto popolarità tra i fan ma anzi ha attirato a sé parecchie critiche diventando uno degli episodi meno visti nella storia del Doctor Who. Se i rumor fossero confermati, le riprese dello spin-off partirebbero tra pochi mesi, nel marzo 2024.

Ma le critiche attirate da La leggenda dei Diavoli Marini sono niente rispetto allo speciale per il sessantesimo anniversario "The Star Beast" con il ritorno di David Tennant nella reincarnazione del 14esimo Dottore. Nell'episodio, infatti, è stato introdotto un personaggio transgender, interpretato da Yasmin Finney. Così BBC ha risposto alle polemiche: "Come gli spettatori abituali di Doctor Who sapranno, lo spettacolo ha e continuerà sempre a celebrare con orgoglio la diversità e a riflettere il mondo in cui viviamo. Siamo sempre attenti al contenuto. all'interno dei nostri episodi."

Nell'attesa di scoprire di più sul nuovo spin-off di Russell T Davies potete dare un'occhiata al trailer della 14esima stagione di Doctor Who!