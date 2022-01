Doctor Who, il teaser dello special primaverile svela il ritorno di un villain

Il teaser del secondo dei 3 special previsti in seguito alla stagione 13 di Doctor Who, atteso per la primavera del 2022, svela il ritorno sul piccolo schermo di un villain annoverato tra i classici dello show targato BBC. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Con lo special di Capodanno di Doctor Who "Eve of the Daleks" ha preso ufficialmente il via l'ultimo round di Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Dottore. L'episodio speciale è stato il primo di tre special attesi nel corso del 2022.

A poche ore dalla messa in onda dello special, ecco il teaser ufficiale del prossimo episodio speciale di Doctor Who del quale non è ancora stata svelata la data d'uscita, ma è stato reso noto che andrà in onda in primavera. L'episodio si intitolerà "Legend of the Sea Devils" e vedrà il ritorno come villain delle creature acquatiche apparse per la prima volta nella serie classica di Doctor Who, più precisamente nel 1972 con il Terzo Dottore interpretato da John Pertwee.

Stando alle informazioni rese note dalla BBC, in "Legend of the Sea Devils" vedremo il Dottore (Jodie Whittaker), Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop) in viaggio verso la Cina del 19esimo secolo, in un piccolo villaggio della costa minacciato dalla regina dei pirati Madame Ching (Crystal Yu) e una mostruosa forza aliena che non sa di aver scatenato e che minaccerà il pianeta.

Si tratta della penultima avventura di Jodie Whittaker nei panni del Dottore: l'ultimo episodio speciale arriverà nell'autunno del 2022, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della BBC. L'attrice ha recentemente rivelato di aver già filmato la scena della rigenerazione, dando ufficialmente addio a Doctor Who. Non c'è ancora nulla di ufficiale su chi sarà il prossimo Dottore, ma si susseguono i rumours su vari attori: le voci più recenti parlano dell'ingresso di Michael Sheen in Doctor Who.