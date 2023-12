Doctor Who: il teaser trailer dello Speciale Natalizio svela l'arrivo del nuovo Dottore

Le festività sono arrivate in anticipo: in vista del debutto previsto per il prossimo 25 dicembre, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha diffuso il primo teaser trailer per Doctor Who: Speciale Natalizio, che sarà intitolato “The Church on Ruby Road”.

Lo speciale di Natale dà il benvenuto a Ncuti Gatwa nel ruolo del Quindicesimo Dottore e a Millie Gibson in quello della sua nuova compagna, Ruby Sunday, e racconta una storia che ha inizio molto tempo fa, alla Vigilia di Natale, quando un bambino fu abbandonato nella neve. Oggi Ruby Sunday incontra il Dottore, bambini rubati, folletti e forse il segreto della sua nascita.

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf con BBC Studios, per BBC e Disney Branded Television. Tra i produttori esecutivi figurano Davies (scrittore e showrunner), Jane Tranter, Julie Gardner, Joel Collins e Phil Collinson. Lo scorso lunedì 11 dicembre, Gatwa e Gibson hanno premuto il pulsante per accendere il London Eye con i colori dell'iconico vortice temporale di Doctor Who per celebrarne il debutto. Inoltre, presso il British Film Institute, a Southbank, si è tenuta una proiezione in anteprima mondiale dello speciale natalizio con tanto di Q&A con Gatwa, Gibson e lo showrunner Russell T Davies.

La nuova stagione di Doctor Who uscirà nel corso del 2024, con i nuovi episodi che saranno disponibili in esclusiva su Disney+ in tutto il mondo ad eccezione di Regno Unito e Irlanda.