Doctor Who: Time Fracture, ecco il nuovo teaser dell'immersiva esperienza teatrale

La produzione teatrale della BBC e del West End dai produttori di Immersive Everywhere, Doctor Who: Time Fracture, è un'avventura che ci immerge nell'incredibile universo di Doctor Who ed il nuovo materiale promozionale è ricco di sorprese.

Nel cast troviamo David Bradley, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Jo Martin e l'attuale dottoressa Jodie Whittaker per un cameo preregistrato, con i doppiatori che interpretano il Nono, Decimo, Undicesimo e Dodicesimo Dottore. Un altro volto familiare che prende parte tramite un cameo preregistrato è River Song di Alex Kingston, che ha spiegato come ci si sente ad affrontare "Time Fracture" dal punto di vista dei fan.

Basato sulla lunga serie di fantascienza della BBC, Doctor Who: Time Fracture si estenderà su diciassette mondi con una compagnia di oltre 80 persone, utilizzando costumi e oggetti di scena originali utilizzati in numerosi episodi di Doctor Who, inclusi Daleks, Cybermen, Signori del Tempo e altro ancora. Doctor Who: Time Fracture è scritto da Daniel Dingsdale con James Goss come consulente per lo spettacolo e redattore della sceneggiatura.



In calce alla notizia trovate un video in cui Kingston rivela i suoi pensieri sulla produzione e un nuovo teaser.



La sinossi recita: "Un'arma di origine sconosciuta apre una spaccatura nello spazio e nel tempo. Per decenni, UNIT ha combattuto inosservata per proteggere le persone della Terra dai pericoli che rappresenta. Indeboliti e respinti mentre la frattura si moltiplica senza controllo, sono vicini alla sconfitta.



Intanto John Barrowman si è scusato per il suo comportamento sul set di Doctor Who mentre nuove foto dal set di Doctor Who 13 anticipano un terrificante ritorno.