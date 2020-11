Doctor Who: Time Lord Victorious, ecco l'epico trailer ufficiale dell'evento crossmediale

Titan Comics ha pubblicato il trailer ufficiale di Doctor Who: Time Lord Victorious, attesa graphic novel divisa in due parti che darà il via all'evento crossmediale ambientato nel mondo della serie BBC che prevede anche l'uscita di romanzi, vinili, giochi e un'esperienza teatrale immersiva.

Intitolato "Defender of the Daleks", il racconto scritto da Jody Houser e illustrato da Roberta Ingranata vedrà come protagonista il decimo Dottore di David Tennant alle prese con i suoi più grandi nemici, i Dalek.

Stando alla sinossi ufficiale, "Il decimo Dottore si risveglia in una linea temporale che non è la sua, ritrovandosi inaspettatamente a fuggire dall'intero impero Dalek. In maniera ancora più inaspettata, i Dalek stanno perdendo una battaglia contro una razza estinta da molto tempo. L'imperatore Dalek ha bisogno di aiuto, e c'è solo una persona nell'universo più terrificante di Daleks - ma il Dottore potrà davvero fidarsi dell'imperatore Dalek e offrire aiuto per salvare il suo impero?"

In calce alla notizia potete visionare le due copertine e alcune pagine in anteprima dei fumetti. Cosa vi aspettate dalla nuova storia del franchise? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale sulle 5 scene più iconiche di Doctor Who.



Vi ricordiamo che le riprese di Doctor Who 13 dovrebbe partire entro la fine del 2020.