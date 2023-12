Doctor Who: titoli, data d'uscita e trama per gli Speciali di Disney+

Doctor Who sta tornado: in attesa della nuova stagione di Doctor Who con Ncuti Gatwa di Sex Education, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ospiterà i nuovi speciali natalizi della famosa serie tv britannica.

I tre speciali, intitolati rispettivamente The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle, saranno disponibili per tutti gli abbonati al servizio: il primo è già arrivato nel catalogo lo scorso 25 novembre, mentre i successivi arriveranno a partire da domani 2 dicembre e poi ancora dal prossimo 9 dicembre. Gli episodi riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate), che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato dall'amatissimo attore di How I met your mother Neil Patrick Harris, al suo debutto in Doctor Who).

Gli speciali di Doctor Who fanno parte di una nuova collezione di Disney+ dedicata al Natale 2023: la collezione comprende anche i classici delle feste che le famiglie potranno vedere e rivedere, come gli amati franchise cinematografici Mamma ho perso l’aereo, Frozen, che quest’anno celebra il suo 10° anniversario, L'era glaciale e i film di Santa Clause, oltre a Festa in casa Muppet, Miracolo nella 34° strada e ovviamente l'immancabile Nightmare Before Christmas di Tim Burton.

