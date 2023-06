Doctor Who, tornare nel ruolo? David Tennant: 'Sì, prima che sia troppo tardi'

Qualche tempo fa David Tennant ha ripreso il ruolo di Doctor Who in occasione della serie evento Doctor Who: Once and Future per il suo 60° anniversario.

"I dettagli del ritorno a Doctor Who hanno richiesto un po' di discussioni. Ma siamo sempre stati ricettivi all'idea. Inizialmente, è stata una conversazione casuale che diceva: 'Non sarebbe divertente fare una tantum?' Poi Russell è tornato a dirigere lo spettacolo e improvvisamente potrebbe essere qualcosa di più grande. Ma non c'è davvero alcuna pressione. È un giro di vittoria, in un certo senso: ti godi qualcosa che ha significato così tanto per te, un ultimo colpo prima che diventi troppo vecchio per rifarlo", ha rivelato David Tennant in una sua recente intervista per Radio Times.

Nel frattempo sta arrivando il 15° dottore Ncuti Gatwa (attore che avrete già visto in serie come Sex Education). Ma non è tutto. Tempo fa lo sceneggiatore Russel T. Davies ha anticipato grandi cose per la serie a venire: "Se pensavi che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock... be', sappi che ci sono ancora molte novità in arrivo. Adesso gli spettatori hanno a disposizione un anno per aprirsi in mille speculazioni, dopodiché si scatenerà l'inferno".

