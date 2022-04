Doctor Who: il trailer del Centenary Special, prima dell'addio a Jodie Whittaker

E così anche l'era del Tredicesimo Dottore volge al termine. È da tempo che sapevamo di dover salutare la protagonista Jodie Whittaker, ma ora il trailer del Centenary Special di Doctor Who ci rivela quale sarà la sua ultima avventura e una data più precisa su quando dovremo dirle addio.

Già all’inizio del mese avevamo visto il trailer di Doctor Who Legend of the Sea Devils. Oggi invece un nuovo promo ci anticipa immagini inedite su quanto troveremo in quello che dovrebbe diventare ufficialmente il congedo di Jodie Whittaker dai panni del Tredicesimo Dottore. Nel trailer assistiamo alla rigenerazione della Whittaker e al ritorno degli storici compagni di avventure, da Tegan a Jovanka, fino ad Ace. Il tempo di questo Dottore volge al termine e oltre all’attrice lo sa anche il suo personaggio. Alla fine di Doctor Who: Flux è stata avvertita dallo stesso Time che questa volta non ci sarebbero state rigenerazioni.

Il recentissimo speciale di primavera Legend of the Sea Devils ha rivelato che il peso di questa scoperta sta schiacciando lo spirito del Dottore. Prima, aveva cercato di evitare di entrare in relazioni perché sapeva che sarebbe sopravvissuta a coloro che ama; ora invece si sospetta che le parti siano piuttosto invertite. A fianco dei compagni del Tredicesimo tornano protagonisti da tutte le ere, dalla Sophie Aldred del Settimo alla Janet Fielding del Quarto e Quinto.

Per ora non è ancora nota l’identità del Quattordicesimo Dottore. Si vociferava che il nuovo Doctor Who fosse Hugh Grant, ma con le riprese della 14esima stagione che dovrebbero cominciare a breve, non passerà molto tempo prima che si arrivi all’annuncio ufficiale, poiché la scelta del casting trapelerebbe inevutabilmente una volta iniziata la produzione. I prossimi mesi dovrebbero essere particolarmente eccitanti per Doctor Who, uno di quegli storici momenti spartiacque in cui lo show si prepara a presentare il suo nuovo volto. Voi chi vorreste trovare? Ditecelo nei commenti!