Doctor Who: nel nuovo trailer David Tennant e il villain di Neil Patrick Harris

La BBC ha diffuso in streaming un nuovissimo teaser trailer di Doctor Who Once and Future, ovvero lo speciale televisivo per il 60esimo anniversario della celebre serie britannica che riporterà indietro la reincarnazione del Dottore di David Tennant prima di lasciare il posto a Ncuti Gatwa. Nel teaser anche il villain di Neil Patrick Harris.

Nella nuova anteprima vediamo una trasmissione che viene manomessa prima di staccare sul personaggio di Harris che balla e fa il giocoliere di fronte al 14° Dottore appena rigenerato. Mentre l'identità di Harris rimane attualmente sconosciuta, una versione invertita del trailer svela il messaggio audio nascosto, con il Dottore di Tennant che avverte di qualcosa "nella testa di tutti".

Harris non è l'unica grande star che si è unita al cast di Doctor Who come villain. Il mese scorso, la vincitrice di RuPaul's Drag Race Jinkx Monsoon ha confermato il suo coinvolgimento nei nuovi episodi - diretti ancora una volta da Russell T Davies - come nemico principale del 15° Dottore di Ncuti Gatwa, descrivendosi come "onorata, entusiasta e assolutamente eccitata di unirsi a Doctor Who". Come Harris, il personaggio di Monsoon non è ancora stato nominato, anche se la pagina Twitter di Doctor Who ha rivelato un primo sguardo al suo costume, definendo questo individuo "il nemico più potente del Dottore".

Gli speciali del 60° anniversario vedranno il ritorno di diversi personaggi dell'era Davies di Doctor Who. Tennant, il cui incarico originale di Decimo Dottore è durato tre stagioni e diversi speciali tra il 2005 e il 2010, sarà affiancato dalla sua ex co-star Catherine Tate, che ha interpretato la sua partner Donna Noble nell'episodio natalizio "The Runaway Bride", nella serie 4 di Doctor Who e nello speciale in due parti "The End of Time".

Torneranno anche Jacqueline King e il compianto Bernard Cribbins nei panni rispettivamente della madre di Donna, Sylvia, e del nonno Wilfred: lo speciale segnerà l'ultima interpretazione di Cribbins prima della sua morte, avvenuta lo scorso anno. Il primo trailer degli speciali di Doctor Who mostravano il Dottore appena rigenerato che si riunisce a Donna - a cui ha cancellato i ricordi della loro amicizia nella serie 4 "Journey's End" - e alla sua famiglia, oltre ad alcuni assaggi del misterioso cattivo di Harris e ad altri alieni che arrivavano sulla Terra.

Gli episodi speciali di Doctor Who per il 60esimo anniversario debutteranno nel novembre 2023 sulla BBC e, al di fuori del Regno Unito, su Disney+.