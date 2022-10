Doctor Who: il primo trailer svela il Quattordicesimo Dottore (e non è chi pensavamo)

Nel corso delle ultime ore la BBC ha diffuso le varie clip spoiler che riguardano le novità circa i nuovi episodi di Doctor Who, serie che ha quindi salutato Jodie Whittaker come Tredicesimo Dottore dello show, dando il benvenuto al successore. Tuttavia, in un colpo di scena che ha entusiasmato i fan, il Quattordicesimo Dottore non è chi pensavamo.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non siete in pari con gli episodi di Doctor Who.

Il Tredicesimo Dottore della Whittaker si è rigenerato e un volto familiare è tornato nell'universo di Doctor Who. David Tennant è apparso come Quattordicesimo Dottore e ha ripreso il suo ruolo nella lunga serie fantascientifica. Tennant è stato il Decimo Dottore dello show della BBC tra il 2005 e il 2010. Insieme a Tennant è arrivata anche Donna Noble, interpretata da Catherine Tate nell'episodio che è stato l'ultimo della serie per la Whittaker.

È stato confermato inoltre che Tennant e Tate appariranno in tre episodi speciali di Doctor Who che andranno in onda nel novembre 2023. Ncuti Gatwa prenderà le redini del franchise e del TARDIS come prossimo Dottore, e il suo primo episodio andrà in onda nel 2023.

"Se pensate che l'apparizione di David Tennant sia uno shock, abbiamo in serbo molte altre sorprese!" ha dichiarato lo showrunner Russell T. Davies in un comunicato. "Il percorso verso il Quindicesimo Dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, pupazzi, pericolo e divertimento! E come è collegato al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Vi diamo un anno di tempo per speculare, e poi si scatena l'inferno!".

Nel trailer dei nuovi episodi di Doctor Who possiamo dare un'occhiata anche al villain interpretato da Neil Patrick Harris.

L'addio della Whittaker allo show è stato molto apprezzato dai fan della serie, come si evince dai vari commenti apparsi in rete e anche l'attrice è grata per come si è conclusa la sua avventura:

"Non riuscivo a capire…Me lo spiegavano quasi ogni giorno, e io dicevo sempre: Puoi ricordarmi dove mi trovo in questo momento e quale versione di me stesso sono?". Aggiungendo quindi parole di riconoscimento per un lavoro che, nella sua versione finale, ha trovato un equilibrio ed una fluidità insperati per l'attrice: "Quando ho visto che tutto funzionava, mi sono detta: Oh, grazie a Dio".