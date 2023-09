Doctor Who, il trailer ufficiale dello storico 60esimo anniversario

Il momento tanto atteso dei fan di Doctor Who è finalmente arrivato. Lo speciale dei 60 anni della serie sarà un modo per i fan di celebrare uno dei prodotti più amati in giro per il mondo. In attesa dell'arrivo dello speciale è stato pubblicato un nuovo trailer esclusivo.

Il ritorno di David Tennant nel panni del Dottore ha sicuramente lasciato un pò tutti con il fiato sospeso. Dopo che la versione interpretata da Jodie Whittaker si è rigenerata, è stato un grande colpo di scena vedere il corpo trasformarsi in quello dell'amatissimo decimo dottore. La forma che ha assunto gli darà modo di vivere una nuova imperdibile avventura (e battaglia) che lo costringerà a incontrare nuovamente persone che aveva già conosciuto nel suo passato. Insomma, fin dal trailer è chiarissimo quanto sia in corso una lotta contro il tempo.

Il trailer spiega quello che succederà negli episodi speciali che vedrà David Tennant e Catherine Tate riprendere i loro ruoli più iconici ed indimenticabili. Nonostante i due personaggi siano rimasti a lungo separati sembra che il destino abbia come obiettivo farli reincontrare in quale modo. Donna Noble, infatti, non ha più i ricordi delle sue avventure dopo che le è stata cancellata la memoria per salvarle la vita. Villain degli episodi sarà il Giocattolaio interpretato da Neil Patrick Harris che si insinuerà gradualmente nella vita del protagonista. Vedere il ritorno di Tennant nei panni del personaggio sarà sicuramente una grandissima emozione per i fan, ma non durerà a lungo. Alla fine del trailer, infatti, viene mostrato per la prima volta Ncuti Gatwa che vestirà i panni del nuovo Dottore quando la serie tornerà in una nuova stagione.

In attesa degli speciali, vi sveliamo quali sono stati i 10 momenti più indimenticabili di Doctor Who. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!