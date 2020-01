Doctor Who: anche Warren Brown e Matthew McNulty tra le guest star della Stagione 12

La seconda stagione di Doctor Who è partita un po' sotto tono, con un episodio in due parti che però ha visto tra i protagonisti Sir Lenny Henry, che ha dato il via a quella che si preannuncia una stagione ricca di guest star importanti. Si parla infatti di Stephen Fry, James Buckey e Robert Glenister.

Alla lista adesso si possono aggiungere altri due nomi, dato che BBC ha appena rivelato che si uniranno al cast, come ospiti, anche Warren Brown e Matthew McNulty. QUest'ultimo è già apparso in serie come Misfits, The Musketeers e Cleaning Up, mentre Brown è attualmente impegnato in Strike Back s Sky One, ed è stato visto anche in Luther e Liar.

"Mi sono divertito un sacco a girare l'episodio, e non avrei potuto chiedere di meglio per il mio esordio su Doctor Who", ha detto McNulty. Brown ha invece aggiunto: "Ero così conteto quando mi ha chiamato il mio agente, e poi così sulle spine quando ho dovuto mantenere il segreto e on dire niente a nessuno. Posso dire però che è stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto".

Non è ancora chiaro quando i due appariranno nello show, ma dovrebbero essere presenti entrambi nello stesso episodio, ed aiutare il team del Tardis a sventare una terribile minaccia.

Che ne pensate? Intanto, avete dato un'occhiata alle nostre prime impressioni sulla Stagione 12 di Doctor Who?