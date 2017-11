Doctor Who XMas Special: l'addio del 12esimo Dottore, Peter Capaldi, sarà Epico!

è arrivato alla fine della decima stagione e il consuetosegnerà l'addio del dodicesimo Dottore, interpretato da

Dopo di lui arriverà la Dottoressa, Jodie Whittaker, prima donna in assoluto ad interpretare il ruolo. La regista dello speciale Rachel Talalay (The Flash, Sherlock), ha spiegato qualcosa sul processo di rigenerazione che vedremo nell'episodio, e cosa ci dovremo aspettare dall'uscita di scena di Capaldi e lo ha fatto al podcast di Radio Free Skaro (via Radio Times):

"Parlando della scena della rigenerazione che riguarda l'episodio di Natale, Peter ha una scena davvero grande e impegnativa, come è giusto aspettarsi. Lui ed io abbiamo passato un po' di tempo da soli sul Tardis, che è il luogo dove lui solitamente va quando vuole starsene tranquillo. Stavamo semplicemente seduti là, in quel luogo solitario, parlando di tutta la scena nella sua interezza. Parlando attraverso questo spazio felice... Lui aveva un centinaio di note che riguardavano il suo script. E ancora, mi sono posta come guida. Ma lui era così immerso... E' stato una sorta di Peter Tour-de-force come potete immaginare. E sono stata davvero fortunata a poterci lavorare."

La "partenza" di ogni Dottore è sempre un momento emozionante, vedremo come verrà sviluppata quella di Capaldi nell'episodio Twice Upon A Time’ di Doctor Who, che va in onda il giorno di Natale sulla BBC.