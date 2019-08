Un documentario sul fenomeno della serie He-Man in arrivo in dvd a settembre

In queste ore è in uscita la serie She-Ra e le Principesse Guerriere ma sin dal momento in cui DreamWorks Animation ha annunciato questo progetto, i fan si sono chiesti quando avrebbero rivisto He-Man and the Masters of the Universe sul piccolo schermo. E sembra che quel giorno stia arrivando, perché da settembre nasceranno più contenuti su He-Man.

Randall Lobb e Robert McCallum hanno cercato di tracciare un resoconto completo sul fenomeno degli action figure Mattel e la relativa serie tv con The Power of Grayskull: The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe. Il doc racconta gli inizi e il successo di He-Man, concentrandosi su alcuni dei segreti che regnano intorno a questo fenomeno degli anni '80.

All'inizio degli anni '80, He-Man entrò di prepotenza nelle case di molti appassionati e il documentario include i contributi di Dolph Lundgren, Frank Langella, Richard Edlund, J. Michael Straczynski oltre ad Alan Oppenheimer, che parleranno del loro contributo allo show.



"La sorprendente popolarità di He-Man ha generato un impero multimiliardario che includeva giocattoli, fumetti, cartoni animati, film d'azione live-action, e uno show spin-off che continuano ad appassionare ancora oggi".

I fan non vedono l'ora di scoprire quali strategie e curiosità circondano il fenomeno He-Man. Il documentario sarà disponibile dal 3 settembre in dvd e nei digital store. Nel frattempo la Mattel è sbarcata a Hollywood e ci sono molti film in cantiere che potrebbero vedere la luce e sarebbero legati a quel marchio.

Per quanto riguarda il film dedicato a He-Man, sarà invece Noah Centineo il protagonista.