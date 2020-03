Un documentario su Modern Family andrà in onda prima della puntata finale

Mentre i fan aspettano con ansia di vedere la puntata finale di Modern Family, l'emittente televisiva ABC ha fatto sapere che manderà in onda un documentario sulla storia dello show di successo creato da Christopher Lloyd e Steven Levitan.

Per festeggiare la fine dello show verrà trasmesso "A Modern Farewell", opera dalla durata di un'ora che ci mostrerà retroscena e curiosità dalla serie comedy con protagonisti Ty Burrel, Julie Bowen, Sofia Vergara, Ed O'Neil, Sarah Hyland e tutti gli altri membri della famiglia Pritchet-Dunphy. Secondo quanto fa sapere Entertainment Weekly, il documentario andrà in onda il prossimo otto aprile, e sarà composto da interviste esclusive al cast e alla troupe che ha lavorato su Modern Family.

Subito dopo A Modern Farewell, per la gioia dei fan, sarà trasmesso il finale dello show: uno speciale dalla durata di un'ora e diviso in due parti, che ci mostrerà la conclusione della serie composta da undici stagioni e vincitrice di 22 Emmy, 5 Screen Actors Guild Awards e un Golden Globe. In Italia le ultime puntate verranno trasmesse su Sky, ogni venerdì alle ore 21:00 sul canale 121 dell'emittente televisiva.

In attesa di vedere la puntata finale, vi lasciamo con la nostra anteprima di Modern Family 11.