Il documentario di Werner Herzog Nomad andrà in onda sulla BBC

Il nuovo lavoro di Werner Herzog, Nomad - In the footsteps of Bruce Chatwin, sarà presentato il 28 aprile al Tribeca Film Festival. Nel Regno Unito, il documentario andrà in onda prossimamente sulla BBC come episodio della docu-serie Arena.

Nomad, scritto, diretto e narrato da Herzog, esplora la visione creativa e personale che il regista condivideva con il suo amico Chatwin, scrittore viaggiatore. Poco prima della sua morte, nel 1989, Chatwin chiese a Herzog di vedere il suo documentario televisivo Herdsmen of the Sun, sulle tribù del Sahara. In cambio, gli regalò lo zaino che aveva portato con sé nei suoi viaggi in giro per il mondo. Trent'anni dopo, Nomad vede Herzog rendere omaggio a Chatwin portando lo stesso zaino nel suo viaggio epico, ispirato appunto alla passione di Chatwin per la vita nomade.

"Bruce Chatwin era uno scrittore come nessun altro", ha dichiarato Herzog. "Ha trasformato racconti mitici in viaggi della mente. Eravamo spiriti affini, lui come scrittore, io come regista. Volevo fare un film che non fosse una biografia tradizionale, ma una serie di incontri ispirati ai viaggi e alle idee di Bruce."

Durante il suo viaggio, che comprende tra le varie tappe Patagonia, Galles e Australia, il regista tedesco porta alla luce storie di dinosauri, tribù perdute, tradizioni aborigene, vagabondi e sognatori. Patrick Holland della BBC ha dichiarato: "Werner Herzog è uno dei più grandi registi al mondo, e Chatwin era una personalità straordinaria, il cui lavoro ha cambiato la scrittura di viaggio; questo film è un incontro intimo con la sua eredità."



Il film è stato commissionato per la rete BBC Two come episodio della serie documentaristica Arena di Mark Bell. Per saperne di più sull'opera di Werner Herzog si rimanda alla recensione di Into the Inferno.