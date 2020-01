La docuserie su Justin Bieber venduta a YouTube per una cifra record di 20 milioni

Justin Bieber ha in programma un grande 2020, con un nuovo singolo appena uscito, un album e una docuserie intitolata Justin Bieber: Seasons, che arriverà in anteprima il 27 gennaio su YouTube.

Lo show sarà composto da 10 episodi che saranno distribuiti a coppie per cinque settimane - il lunedì e il mercoledì - ognuno dei quali è costato al gigante dello streaming video ben $2 milioni. In totale, la competizione per assicurarsi i diritti di distribuzione di Seasons ha spinto il costo a 20 milioni di dollari, cifra di poco inferiore ai $25 milioni di dollari sborsati da Apple per il doc su Billie Eilish con Apple.

Si ritiene che lo show sia l'acquisizione più costosa per i contenuti originali di YouTube fino ad oggi. Le precedenti attività sui contenuti originali di YouTube nello spazio musicale includono i documentari How to Be: Mark Ronson, Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries e Demi Lovato: Simply Complicated, oltre al recente video di performance Coldplay: Everyday Life - Live in ​​Jordan.

Nell'annunciare la serie, Susanne Daniels, responsabile globale dei contenuti originali di YouTube, ha osservato che la "storia ispiratrice" di Bieber e il suo "coraggio come artista" hanno portato l'azienda al progetto. YouTube Originals, ha aggiunto, "mira a mettere in luce lotte autentiche e trionfi della vita reale".

Un trailer di Seasons pubblicato oggi rivela alcuni dei partecipanti al documentario, per il quale ogni episodio avrà una durata di circa 10 minuti: tra questi compaiono sua moglie Hailey Bieber e i manager Scooter Braun e Allison Kaye. Tra gli argomenti che saranno affrontati anche il processo di creazione di un nuovo album, il suo primo in quattro anni.

L'artista è attualmente più seguito sulla piattaforma, con 47,8 milioni di abbonati e ben sei video ufficiale con oltre un miliardo di visualizzazioni. In totale, il canale YouTube ufficiale di Bieber conta più di 19 miliardi di visualizzazioni.