Dodi aveva chiesto a Diana di sposarlo? La verità su The Crown 6

The Crown 6 è sbarcata su Netflix e con essa le polemiche su Diana. C'era da aspettarselo: l'ultima stagione della serie TV dedicata alla Corona britannica affronta una delle pagine più dolorose, ovvero la morte di Lady D, interpretata da Elizabeth Debicki.

Era il 31 agosto 1997 quando la principessa Diana morì insieme al fidanzato dell'epoca Dodi Al Fayed in un incidente stradale nella galleria sotto il Ponte de l'Alma. L'evento viene raccontato nel terzo episodio della sesta stagione di The Crown: il prima e il dopo, però, trattandosi di rielaborazione televisive non seguono in maniera fedele il corso degli eventi.

E se qualcosa appariva al pubblico non del tutto chiaro, ecco spiegati i momenti più strani di The Crown 6 a partire da un grande interrogativo: Dodi ha chiesto a Diana di sposarlo? La risposta è probabilmente un no (un colpo al cuore dei più romantici): dopo l'incidente, venne ritrovato un anello tra gli effetti personali del fidanzato di Lady D. Ma, a meno che non sia avvenuto in forma privata, niente lascia intendere che Dodi abbia fatto la fatidica proposta. Inoltre, pare che il maggiordomo di Diana abbia lasciato intendere che la principessa vedesse Dodi solo come un rimpiazzo dell'ex fidanzato Hasnat Khan.

Un altro punto da chiarire è la possibilità che il padre di Dodi, Mohammed Al Fayed, abbia informato i paparazzi degli spostamenti dei due fidanzati al fine di accostare sempre di più il suo nome a quello della famiglia Reale e in particolare nell'iconica foto di Diana con il costume da bagno sullo yacht scattata dai paparazzi: per Elizabeth Debicki lo scatto "non è stato bello". Anche questa notizia pare essere falsa.

Il quarto episodio di The Crown 6 affronta le conseguenze della morte di Diana: anche la presunta fuga di William, alla notizia della morte della madre nella campagne scozzese, non sembra veritiera come, per ovvi motivi, non lo è la possibilità che il fantasma di Diana abbia fatto visita all'ex suocera e all'ex marito Carlo.

Gli unici elementi veritieri sono l'organizzazione da parte di Carlo di una festa per celebrare i 50 anni di Camilla con l'obiettivo di favorire il consenso del pubblico alla "nuova coppia" e il discorso speciale pronunciato dalla regina Elisabetta all'indomani della morte di Diana.

The Crown 6 è disponibile su Netflix.