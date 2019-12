La dodicesima stagione di Doctor Who partirà con il botto, ma non aspettatevi i Dalek

Con la pubblicazione del trailer della dodicesima stagione di Doctor Who da parte di BBC America, è stata confermata la data di uscita, ossia il 1° gennaio 2020. A poco meno di un mese dal debutto, lo showrunner Chris Chibnall ha anticipato che si partirà con il botto.

L'autore ha infatti spiegato che la stagione inizierà una storia in due parti, piena di azione, location ed emozioni: "Probabilmente è una delle storie più grandi di sempre nella storia dello show". Nell'episodio, intitolato Spyfall, sarà presente Stephen Fry, una guest star d'eccezione fortemente voluta dagli autori.

"È stato felice di partecipare, ma non felice quanto tutti noi che abbiamo potuto lavorare con lui", ha commentato Chibnall nell'intervista concessa a Entertainment Weekly.



Secondo lo showrunner, questa stagione indagherà più a fondo l'universo di Doctor Who: "Ci sarà il ritorno di alcuni mostri. Torneremo in alcuni luoghi e investigheremo su aspetti che non abbiamo potuto esplorare meglio l'anno scorso". Chibnall ha anticipato che ci sarà il ritorno dei Judoon e dei Cybermen, ma mancheranno alcuni degli antagonisti più iconici, ossia i Dalek.



Per quanto riguarda il tredicesimo Dottore, Jodie Whittaker, verranno approfonditi nuovi aspetti del suo carattere. Inoltre, il personaggio dovrà affrontare delle grandi sfide, in cui sarà fondamentale il supporto dei companion:"li ha salvati in passato, ma ora dovrà contare su di loro", chiosa Chibnall.