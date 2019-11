La dodicesima stagione di Doctor Who sarà terrorizzante, parola di Chris Chibnall

La prossima stagione dello show con protagonista Jodie Whittaker si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati: oltre alla presenza di Stephen Fry in Doctor Who, una nuova intervista a Chris Chibnall rivela che le puntate future avranno tinte horror.

Lo showrunner risponde così alle domande poste da Digital Spy sulle novità della prossima stagione: "Siamo in viaggio insieme al Dottore e ai suoi aiutanti, volevamo quindi girare delle storie piene di azione, divertenti, spaventose ed emozionanti. Penso che abbiamo superato il livello dello scorso anno, che è stato principalmente un momento di passaggio, il Dottore doveva reclutare gli altri, bisognava farlo conoscere anche alla sua nuova audience. Adesso possiamo finalmente mostrarvi il Dottore, con tante sorprese, ecco alcune cose nuove e altre già viste, vediamo cosa preferite. Penso comunque che la nostra decisione di rendere più ambizioso lo show sia stata giusta".

Scopriamo inoltre che, insieme ai già conosciuti Judoon, il personaggio di Wittaker sarà impegnato anche contro nuovi avversari: "Abbiamo dei mostri fantastici, probabilmente anche più spaventosi. Considerando le caratteristiche di Doctor Who possiamo spaziare in tutti i generi, con questi grandi set di azione. Torneranno anche dei vecchi mostri e alcuni nuovi, e ci prepariamo ad una storia inedita".

L'emittente televisiva BBC ha fatto sapere inoltre che si sono concluse le riprese di Docto Who, la prossima stagione andrà in onda nel Regno Unito nel corso del 2020, anche se non abbiamo ancora una data esatta.