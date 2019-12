Nella dodicesima stagione di Doctow Who comparirà anche James Buckley di The Inbetweeners

Il primo gennaio 2020 inizierà la dodicesima stagione di Doctow Who, con la prima parte di Spyfall, l'episodio in cui comparirà Stephen Fry. Anche se ormai manca pochissimo, la BBC ha fatto un nuovo annuncio per quanto riguarda un nuovo ingresso nel cast.

L'emittente ha infatti confermato che James Buckley sarà della partita, in veste di guest star. L'episodio in cui dovrebbe essere presente è il terzo, Orphan 55, anche se non sono stati forniti dettagli particolari sul ruolo, con il produttore esecutivo Matt Strevens che si è limitato a dichiarare "è un'emozione accogliere James nel cast. Il suo talento comico e drammatico sarà utilizzato al meglio in un episodio pieno di azione".

Buckley è conosciuto soprattutto per aver interpretato Jay Cartwright nell'apprezzata sitcom britannica The Inbetweeners, ruolo che ha ripreso anche nei due adattamenti cinematografici. L'attore ha così commentato la sua partecipazione alla storica serie: "è stato surreale partecipare a uno show così iconico e sono davvero felice di far parte di una cosa tanto amata. Spero che tutti si divertiranno".



Oltre ai già citati Stephen Fry e James Buckley, nei giorni scorsi sono state annunciate diverse guest star, come Anjli Mohindra e Laura Fraser, ma anche Goran Višnjić e Robert Glenister, i quali saranno rispettivamente Nikola Tesla e Thomas Edison.