Dollface 2: Kat Dennings è di nuovo Jules nell'irriverente trailer della serie Hulu

A più di due anni dal suo debutto avvenuto a novembre 2019, Dollface sta per tornare sul piccolo schermo. La stagione 2 della serie comedy con Kat Dennings è stata presentata con un nuovo irriverente trailer che anticipa quello che sarà il tema principale dei nuovi episodi ovvero le dinamiche del mondo post-pandemia.

Nel caos più assoluto che serpeggia su tutto il pianeta e nella propria esistenza, Jules può contare ancora si Cat Lady, la gatta parlante divenuta il suo spirito guida nel corso della prima stagione. Dollface 2 ci mostra una nuova fase della vita dei personaggi, le protagoniste si preparano infatti a raggiungere l'ambito traguardo dei 30 anni, facendo un bilancio di tutto ciò che hanno vissuto tra amore, lavoro e amicizia.

Il trailer che trovate in calce alla notizia ricorda lo show Hulu è incentrato ancora una volta sul tema dell'amicizia, in tutte le sue forme. Il cast di questa produzione è arricchito nella stagione 2 dall'ingresso di Lilly Singh mentre, al fianco di Kat Dennings, troviamo ancora una volta Brenda Song ed Esther Povitsky, riconfermate anche per i nuovi episodi di Dollface. L'irriverente serie farà il suo debutto l'11 febbraio 2022.

La prima stagione di Dollface è disponibile su Disney+, nella sezione Star dedicata agli spettacoli destinati ad un pubblico adulto. Voi avete già avuto modo di vederla?