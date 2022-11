Dolly Parton riceve 100 milioni di dollari da Jeff Bezos! Ma per cosa?

Nonostante Jeff Bezos abbia perso il primato di uomo più ricco al mondo , il suo portafoglio è ancora abbastanza pieno da poter dare in premio una cifra astronomica alla cantante country per eccellenza Dolly Parton. Per lei il Bezos Award for Courage & Civility e 100 milioni di dollari!

Questo fine settimana la Parton è stata infatti premiata per il suo essere 'leader' ed il suo impegno nel trovare soluzioni ai problemi di un mondo in continuo cambiamento. Questa la motivazione dietro al riconoscimento che il fondatore di Amazon Jeff Bezos e la socia Lauren Sanchez hanno espresso, prima di concederle il Bezos Award for Courage & Civility. Al premio si è andato poi ad aggiungere l'importante cifra di 100 milioni di dollari, che dovrà essere devoluta in beneficenza ed utilizzata per aiutare gli altri in un momento di profonda crisi per il pianeta.

''Incarna questi ideali in maniera così profonda; dà tutto con il cuore. Quello che ha fatto per i bambini, l'alfabetizzazione e tante altre cose è semplicemente incredibile", ha spiegato Bezos. La risposta della Parton non si è fatta attendere: ''Wow! Avete detto 100 milioni di dollari? Quando le persone sono nella posizione di aiutare, si dovrebbe aiutare e cercherò, anche stavolta, di mettere i miei soldi dove è il mio cuore…Farò del mio meglio per fare del bene".

La cantante è nota per la sua instancabile beneficenza, per aver finanziato il vaccino Moderna Covid attraverso una donazione di 1 milione di dollari al Vanderbilt University Medical Center e per aver fondato la Dollywood Foundation, che comprende l'Imagination Library, un programma di donazione di libri che spedisce ogni mese libri gratuiti a più di un milione di bambini in tutto il mondo.

Non è tutto, c'è anche il cinema nella sua vita: Dolly Parton reciterà al fianco di Miley Cyrus in un nuovo film natalizio!