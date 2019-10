Dolly Parton's Heartstrings: un primo sguardo allo show Netflix con le nuove foto

Netflix ha pubblicato quattro nuove foto che offrono un primo sguardo a Dolly Parton's Heartstrings, serie antologica ispirata alla musica di Dolly Parton. La serie è basata proprio sulla musica della famosa bionda cantautrice statunitense, celebre in particolare per il suo grande contributo al genere di musica country.

Il cast di Dolly Parton's Heartstrings comprende star del calibro di Ginnifer Goodwin, Melissa Leo, Ray McKinnon, Jessica Collins, Camryn Manheim, Patricia Wettig e Vanessa Rubio.

Dolly Parton's Heartstrings è ispirato alle reali canzoni più iconiche della cantautrice. Ogni episodio presenterà una storia autonoma diversa, con un cast completamente diverso. Parton dovrebbe apparire in alcune delle storie e inizierà ogni episodio con un'introduzione parlando o cantando il significato dietro ognuna delle canzoni.



La serie vede Dolly Parton partecipare come produttrice esecutiva e apparire in un ruolo che non è stato ancora rivelato. Ogni episodio prenderà spunto da una delle canzoni di Parton.

L'artista è anche co-produttrice dello show insieme a Warner Bros. Television. La carriera di Dolly Parton iniziò nel 1967 con il suo album di debutto, Hello, I'm Dolly. Da allora la cantautrice ha pubblicato oltre 40 album in studio e innumerevoli singoli. A questo link potete vedere le quattro foto dello show.

A febbraio sono state annunciate una schiera di new entry nel cast dello show, in particolare Ginnifer Goodwin protagonista assoluta di uno degli episodi. Lo show verrà distribuito sulla piattaforma streaming Netflix.