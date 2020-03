Dolores pronta a iniziare la sua rivoluzione nel promo di Westworld 3x03

Dopo la messa in onda del secondo episodio della terza stagione di Westworld, intitolato "The Winter Line", HBO ha diffuso online il promo del terzo episodio, "The Absence of Field", scritto da Denise Thé e diretto da Amanda Marsalis e che andrà in onda il prossimo 29 marzo in America, in contemporanea in Italia su Sky Atlantic.

Nel precedente episodio abbiamo assistito al ritorno di Meave, che ha esplorato quello che sembrava inizialmente un nuovo parco della Delos e si è invece rivelata un'intera simulazione ricreata all'interno di una struttura protette dei laboratori della Incite, la multinazionale guidata da Engerraund Serac (Vincent Cassel) intenzionata a impossessarsi dei dati dell'Eden e uccidere Dolores. O meglio, farla uccidere da Meave nel mondo reale.



Nel terzo episodio, invece, la maggior parte del tempo sarà dedicata alla missione di Dolores e all'incontro con la new entry Caleb Nichols (Aaron Paul), con cui la vediamo già rapportarsi nel trailer e con cui potrebbe stringere un'alleanza molto importante ai fini della suo piano ancora in evoluzione. Ampio spazio anche a Charlotte Hale (Tessa Thompson), di cui scopriremo diverse curiosità. Vi ricordiamo che Westworld 3: The New World è composta da 8 episodi totali.



Vi lasciamo al cameo dei creatori di Game of Thrones in Westworld.