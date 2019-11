Alla domanda 'scusi, sa dirmi dov'è la toilette?' The Mandalorian risponde così

La serie The Mandalorian ha appena fatto il suo debutto sulla neonata piattaforma Disney+ e il primo episodio ha sicuramente fatto brillare gli occhi dei fan con i suoi numerosi riferimenti a Star Wars, ma tutto ciò è nulla rispetto all'aver svelato uno dei misteri più oscuri dell'universo di Star Wars: come si va in bagno nello spazio?

Di seguito potrebbero esserci alcuni spoiler, disgustosi certo, ma pur sempre spoiler!

Nei primi minuti dell'episodio il cacciatore di teste interpretato da Pedro Pascal cattura un alieno appartenente alla specie dei Mythrol, il quale offre a Jon Favreau e al suo team l'opportunità di svelare l'aspetto dei WC delle navi spaziali e il loro funzionamento.

L'alieno chiede infatti di usare il Vacc-Tube, così viene chiamato il dispositivo, poco prima di essere imprigionato nella carbonite, omaggiando la storica sequenza in cui Han Solo viene fatto prigioniero ne L'impero colpisce ancora.

Come suggerisce il nome il Vacc-Tube userebbe un sistema di tiraggio, il ché renderebbe ben poco igienico trovarsi nei pressi dei tubi di scarico di una navetta. Altra stranezza è la totale assenza di privacy della toilette, come mostrato nella foto in calce all'articolo.

Insomma, il Vacc-Tube non sembra essere una delle invenzioni più riuscite nonostante sia stata creata in un universo fantascientifico e futuristico come quello Lucasfilm, ma probabilmente gli ingegneri erano impegnati in bel altri progetti come creare una colonna sonora apposita per uno dei personaggi chiave della serie.