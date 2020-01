Domani arriva Notte sul pianeta Terra, la spettacolare docu-serie di Netflix

Tra poche ore sarà disponibile all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix l'eccezionale serie documentario Notte sul pianeta Terra, che mostra la vita degli animali quando il buio della notte prende il posto della luce del giorno.

Cosa fa la natura quando il sole tramonta e lascia spazio all'evocativa atmosfera notturna? La nuova docu-serie del colosso dello streaming - di cui potete leggere maggiori dettagli nella nostra recensione di Notte sul pianeta Terra - ci mostra la vita e le abitudini di alcune specie animali in questo particolare spazio temporale.

La realizzazione, con la presenza di Bill Markham in fase di produzione, è stata possibile grazie all'utilizzo nel corso di diversi anni di sofisticata tecnologia audiovisiva, che durante gli episodi sarà accompagnata dalla voce narrante dell'attrice Alessandra Mastronardi (To Rome with Love). Una sintesi estetica che produce come risultato un racconto onirico dove scienza e poesia ci permettono di ammirare i diversi comportamenti delle varie specie e osservare le incredibili ambientazioni che spaziano tra zone desertiche ad altre ghiacciate.

Notte sul pianeta Terra sarà disponibile domani 29 gennaio 2020. Per gli amanti dei documentari segnaliamo, inoltre, la presenza su Netflix della docu-serie Il nostro pianeta, realizzata dal colosso dello streaming in collaborazione col WWF e che può contare sulla presenta del naturalista David Atthenborough.