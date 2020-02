Torna Don Matteo 12: le anticipazioni della quinta puntata del 20 Febbraio

Dopo due rinvii consecutivi, a causa di Sanremo 2020 e della sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus, è pronto a tornare il parroco più popolare della TV italiana. Domani sera, alle 21:25 andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della dodicesima stagione di Don Matteo.

Anticipazioni Don Matteo 12 - 20 Febbraio

Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d'urgenza in ospedale in quanto investita da un furgoncino nel cuore della notte. A quanto pare, alla guida del mezzo c'era proprio Don Matteo.

Anna, mentre cercherà di fare lumi sulla vicenda, si trova a fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio.

Nel frattempo però a Spoleto continuano i preparativi per l'evento dell'anno: l'arrivo del Papa! Ogni abitante è alle prese con un compito preciso: Cecchini, ad esempio, per l'occasione intende preparare l'asado argentino. Per farlo al meglio, però, ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli della cittadina. Ma come reagirà quando il maialino scomparirà?

La puntata potrà essere seguita come sempre su Rai 1, oltre che sulla piattaforma proprietaria della Televisione di Stato, la nuova RaiPlay in cui è possibile accedere all'intera programmazione anche in formato on demand da smartphone e tablet, registrandosi in maniera completamente gratuita.