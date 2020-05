Domenica In: Antonella Clerici svela il suo futuro in Rai

Nel corso di un'intervista rilasciata a Domenica In, Antonella Clerici ha svelato a Mara Venier quale sarà il suo futuro televisivo. La popolare conduttrice televisiva ha annunciato che presto tornerà con un nuovo programma.

I dettagli al momento sono scarni, ma la Clerici ha confermato che tornerà: "del programma stiamo parlando con Stefano Coletta, che mi ha capito molto. Ha capito chi sono io e come posso rendere al meglio, ci stiamo lavorando e speriamo di poter riprendere a Settembre con tante belle cose insieme".

Coletta sin da subito ha mostrato il proprio apprezzamento nei confronti della Clerici, come dimostrato durante la conferenza stampa di Sanremo 2020 in cui l'ha definita una risorsa per la televisione di Stato. L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco è anche stata tra le vallette di Amadeus a Sanremo.

Il direttore di Rai1, in un'intervista aveva affermato senza mezzi termini che "penso che Antonella debba tornare in prima serata con una chiave meno prevedibile, penso che nel daytime possa tornare anche a una parte che ha dentro, quella della giornalista che è stata la matrice con cui ha iniziato”.

La notizia di oggi non può che far piacere ai numerosi fan della Clerici, che non vedono l'ora di poterla riabbracciare (seppur virtualmente).