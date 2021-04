Domenica In, Mara Venier apre la puntata in lacrime: ecco perchè

E' stato un inizio di Domenica In molto emozionante per Mara Venier. La conduttrice, infatti, ha dato il via alla puntata di ieri tra le lacrime, a causa di un lutto che ha colpito la redazione del programma domenicale.

"La nostra Carmela è venuta a mancare. Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa. L'ho avuta con me per 30 anni, l'ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me" ha detto tra le lacrime Mara Venier, che ha voluto dedicare un pensiero anche al marito di Carmela, Fabrizio, anch'esso malato di Covid.

Carmela era una storica collaboratrice di Mara Venier, con cui ha lavorato da inizi anni 90, ed era ricoverata dallo scorso 28 Marzo per le complicazioni legate al Coronavirus.

"Oggi lo studio è infinitamente triste, siamo tutti molto tristi perché era una nostra collega, un'amica e una persona a cui volevamo tanto bene. Aveva poco più di 50 anni. Abbiamo sperato fino alla fine che lei ce la potesse fare e invece non ce l'ha fatta" ha detto Mara tra le lacrime.

Lo scorso anno si era parlato del possibile addio di Mara Venier a Domenica In, che negli ultimi 12 mesi ha dovuto affrontare anche la perdita di Gianni Dei.