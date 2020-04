Domenica In: gli ospiti di Mara Venier della puntata del 19 Aprile 2020

Prenderà il via alle 14 su Rai 1 la puntata settimanale di Domenica In, il talk show domenicale condotto dalla zia Mara Venier che a causa della pandemia globale e le misure di contenimento del Governo Italiano va in onda con un formato diverso, che prevede il collegamento da casa degli ospiti.

Anche quest'oggi, il parterre è molto ricco. Domenica In infatti si aprirà con un'intervista a Christian De Sica, che parlerà della sua carriera e degli ultimi lavori. Sarà poi la volta di Amadeus e Giovanna Civitillo, con cui probabilmente si discuterà dell'edizione di Sanremo dei record e del possibile rinvio di Sanremo 2021.

Spazio anche per Pechino Express, il gioco concluso durante la settimana da poco conclusa che ha visto trionfare Le Collegiali. La Venier intervisterà la coppia composta da Max Giusti e Marco Marzocchi, tra le più amate dal pubblico.

Tra gli ospiti figurano Eleonora Abbagnato con il marito Federico Balzaretti, che si collegheranno dalla Spagna per parlare dello stato dell'emergenza sanitaria, ma anche Elena Sofia Ricci che presenterà "Vivi e lascia vivere" insieme al regista Ferzan Ozpetek.

Successivamente invece ci sarà un collegamento da Napoli, dove prenderanno la parola Gino Sorbillo ed il sindaco Luigi De Magistris.

Il pasticciere Iginio Massari invece mostrerà agli spettatori alcuni dei suoi segreti per realizzare i dolci che deliziano migliaia di clienti e che spaventano i concorrenti di Masterchef.

Infine, Alessandra Mastronardi insieme a Lino Guanciale promuoverà le repliche di "L'Allieva ", in onda da stasera su Rai 1.